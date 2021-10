Govee, il termometro smart ti parla da remoto

Non ha il mercurio né un display, non ha un'asticella né pallini colorati, non ha led che si accendono né cifre da leggere. Eppure è un termometro, anzi: più di un termometro. L'idea di Govee è quella di estremizzare il concetto di termometro smart, esprimendo al massimo il valore che può esprimere in sinergia con uno smartphone e un'app. Il risultato è molto interessante e lo sconto di queste ore te lo mettono a disposizione per soli 22,94 euro.

Come un termometro, anzi di più

Non lo appenderai al muro, né lo appoggerai in cerca di una posizione confortevole alla vista: semplicemente lo potrai mettere dove preferisci sapendo che avrà una presenza estremamente discreta grazie alla sua forma anonima ed alle sue dimensioni minime:

Tramite Wifi e Bluetooth il termometro può inviare continuamente dati all'app, consentendo un aggiornamento costante dei valori con rilevazioni estremamente precise. Ciò permette non soltanto di avere sempre sott'occhio valori fondamentali quali temperatura e umidità, ma permette altresì di monitorarne i cicli e l'andamento giornaliero anche nel lungo periodo. Sarà così più facile capire quando e come intervenire per regolarizzare la temperatura in casa, cercando il massimo benessere ed il massimo risparmio.

Qualora i dati escano dai valori standard, indicando la presenza di un qualche elemento che possa raffreddare o riscaldare eccessivamente la casa, parte istantaneamente una notifica che consiglia di monitorare quanto sta accadendo. Tutto ciò con appena 22,94 euro: meno di un buon termometro, per avere molto più di un buon termometro.