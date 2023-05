Govee illumina la casa: striscia LED 5m da montare in 2 secondi

Con la striscia LED Govee da 5 metri puoi finalmente dare un tocco di creatività e colore ad ogni spazio della tua casa e non. Che tu voglia illuminare il salone o migliorare la tua stanza da Gaming, questo gioiellino è in assoluto un accessorio perfetto. Grazie alla sua funzionalità Bluetooth puoi infatti controllarla direttamente dal tuo smartphone, utilizzando l’app disponibile sia per iOS che per Android.

Approfitta ora di questa fantastica offerta e acquistala a soli 19,99€ su Amazon, con uno sconto del 23% per personalizzare i 16 milioni di colori disponibili e creare l’atmosfera perfetta per ogni occasione.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Una striscia LED da 16 milioni di colori: con Govee è tutto possibile

Con la striscia LED Govee puoi personalizzare al meglio qualsiasi ambiente tu voglia grazie ai 16 milioni di colori disponibili che ti permettono di creare l’atmosfera perfetta per ogni occasione. Attraverso l’app per smartphone puoi accedere a ben 64 scene diverse ma puoi anche scegliere di sincronizzare le luci con la musica.

Al suo interno trovi la tecnologia RGBIC, con la quale ogni sezione di striscia può riprodurre più colori contemporaneamente, il che ti permette di personalizzare la striscia al meglio e avere un totale controllo del colore segmentato.

Semplicissima da montare, in confezione trovi tutto il necessario per riceverla e metterla subito all’opera.

Infine, essendo più brillante di una classica striscia LED RGB, la puoi posizionare in qualsiasi ambiente, senza doverti preoccupare di avere poca illuminazione

Non lasciarti scappare questa offerta e aggiungi subito un tocco di colore alla tua stanzetta. Acquista ora la striscia LED Govee RGBIC da 5M in offerta su Amazon a soli 19,99€.

Affrettati e approfitta delle spedizioni rapide e gratuite per riceverla direttamente a casa tua in men che non si dica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.