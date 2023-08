GPT 3.5 Turbo permette addestramento con dati personalizzati

Mentre Bing Chat attiva GPT-4 gratis per tutti coloro che vogliono utilizzare l’ultimo modello di linguaggio di OpenAI e scoprire le potenzialità dell’IA generativa, OpenAI ha un grande annuncio per le aziende che intendono sfruttare tali soluzioni integrando i propri dati all’IA, addestrandola con informazioni specifiche. In queste ore, infatti, l’organizzazione no-profit di Sam Altman ha confermato che le società potranno ottimizzare GPT-3.5 Turbo utilizzando i propri dati, rendendolo potenzialmente un modello più potente di GPT-4 per determinate attività.

GPT-3.5 Turbo si potenzia per le aziende

OpenAI ha confermato che GPT-3.5 Turbo viene pre-addestrato dall’organizzazione per poi ricevere in pasto esclusivamente dati aziendali, con i quali OpenAI non avrà nulla a che fare. Una volta terminate le operazioni di pre-addestramento, solo l’azienda potrà gestire input e output del modello, oltre alle informazioni fornite per la preparazione.

Tra i casi d’uso ideali figurano quindi testi pubblicitari, comunicazioni interne, chiamate API per i software aziendali, la scrittura di porzione di codice o, comunque, l’imitazione dei toni del brand per interfacciarsi con i consumatori e i dipendenti stessi.

Oltre a migliorare le prestazioni, la messa a punto di GPT-3.5 Turbo consente alle aziende di abbreviare i prompt garantendo prestazioni simili: si parla di riduzioni fino al 90%, accelerando ogni chiamata API e riducendo i costi di gestione del modello di linguaggio.

GPT-3.5 Turbo, dunque, può gestire fino a 4.000 token alla volta, con un prezzo di 00,080 dollari ogni 1.000 token di formazione, 0,0120 dollari per 1.000 token in input e altri 0,0120 dollari per 1.000 token in output.