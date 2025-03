GPT-4.5 di OpenAI arriva su ChatGPT Plus

Sam Altman è stato di parola. Nei prossimi giorni gli abbonati a ChatGPT Plus potranno mettere le mani su GPT-4.5. Il rollout del nuovo modello AI – il più esperto di sempre – è iniziato e dovrebbe completarsi entro 1-3 giorni. Gli utenti del piano ChatGPT Pro da 200 dollari al mese hanno già avuto il piacere di provare GPT-4.5 la scorsa settimana.

Ora tocca agli utenti Plus e Team, poi sarà la volta degli utenti Enterprise e Edu. Gli account gratuiti dovranno avere un (bel) po’ di pazienza. OpenAI ha dichiarato di voler dare a tutti gli utenti di GPT-4.5 un limite di utilizzo considerevole, ma si aspetta che questi limiti cambino man mano che si farà più chiara la domanda.

We’d like to give everyone with access to GPT-4.5 a sizable rate limit, but we expect rate limits to change as we learn more about demand for this “chonky” model.

— OpenAI (@OpenAI) March 5, 2025