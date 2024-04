GPT-4 ottiene risultati notevoli in un test di valutazione oftalmologica

Un team di ricercatori ha appena dimostrato gli straordinari progressi compiuti dall’intelligenza artificiale nel campo della salute degli occhi, e in particolare da ChatGPT.

Uno studio pubblicato sulla rivista PLOS Digital Health ha esaminato le capacità di GPT-4, il modello linguistico più avanzato sviluppato da OpenAI. I risultati sono sorprendenti: GPT-4 si è dimostrato in grado di competere con medici esperti, superando persino i tirocinanti e i medici di base.

Il test di valutazione oftalmologica

Lo studio ha valutato le capacità di GPT-4 sottoponendogli 87 domande a scelta multipla (MCQ) che coprivano un’ampia gamma di patologie oculari, dalla sensibilità alla luce alle lesioni. Questi MCQ, ispirati a un manuale di formazione non pubblico, sono stati sottoposti anche a cinque oftalmologi esperti, tre specializzandi in oftalmologia e due medici di base.

I risultati sono piuttosto incoraggianti. GPT-4, infatti, ha ottenuto un punteggio di 60 risposte corrette su 87, ben superiore a quello dei medici di base (media di 37) e vicino alle prestazioni degli specializzandi (media di 59,7). Solo un oculista senior ha ottenuto un punteggio leggermente inferiore al GPT-4 (56), mentre gli altri specialisti hanno ottenuto una media di 66,4 risposte corrette.

Tuttavia, lo studio evidenzia anche gli attuali limiti del modello linguistico di OpenAI. Sebbene GPT-4 riesca a eguagliare gli oftalmologi esperti in alcune aree, non può ancora competere con la loro competenza complessiva. Alcuni esperti medici sottolineano la mancanza di sfumature nell’AI, che potrebbe portare a errori diagnostici critici.

La collaborazione tra uomo e macchina

L’arrivo di strumenti come GPT-4 apre prospettive interessanti per il settore sanitario. Queste piattaforme potrebbero aiutare i medici a diagnosticare e trattare le malattie degli occhi, in particolare nelle regioni isolate dove c’è carenza di specialisti. Dopotutto, è fondamentale ricordare che l’intelligenza artificiale non potrà mai sostituire il giudizio e l’esperienza di un medico qualificato.

In futuro, possiamo sperare in una proficua collaborazione tra uomo e macchina, in cui l’AI supporterà gli operatori sanitari, garantendo al contempo un livello di assistenza ottimale per i pazienti.