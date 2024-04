GPT-4 Turbo con Vision ora disponibile tramite API

OpenAI ha annunciato oggi, attraverso il suo account X, che il modello GPT-4 Turbo with Vision è ora “generalmente disponibile” tramite le sue API.

Le interfacce di programmazione delle applicazioni (API) sono il cuore pulsante dello sviluppo del software moderno, consentendo alle applicazioni di terze parti di connettersi e integrarsi con le piattaforme tecnologiche. OpenAI, consapevole dell’importanza cruciale delle API, ha lavorato instancabilmente per migliorare l’accessibilità e le funzionalità del suo modello GPT-4 Turbo.

GPT-4 Turbo con Vision: un nuovo orizzonte per l’analisi visiva

L’introduzione di GPT-4 Turbo con Vision rappresenta un importante passo avanti per i modelli linguistici di OpenAI. Con questa nuova versione, le capacità di computer vision di GPT-4 possono essere integrate nelle applicazioni tramite API testuali JSON, semplificando enormemente il lavoro degli sviluppatori.

Il JSON genera uno snippet di codice che gli sviluppatori possono utilizzare per automatizzare le azioni all’interno delle loro app connesse, come l’invio di e-mail, la pubblicazione di contenuti online o l’effettuazione di acquisti. Questa funzionalità offre un enorme potenziale per migliorare l’efficienza e la produttività delle applicazioni che si integrano con GPT-4 Turbo con Vision.

Secondo un portavoce di OpenAI, le modifiche apportate all’API contribuiscono a snellire il flusso di lavoro degli sviluppatori e a rendere le app più efficienti. In precedenza, gli sviluppatori dovevano utilizzare modelli separati per il testo e le immagini, mentre ora, con una sola chiamata API, il modello può analizzare le immagini e applicare il ragionamento, semplificando notevolmente il processo di sviluppo.

OpenAI resta competitiva nella corsa agli LLM

Nonostante la concorrenza di altri modelli più recenti come Claude 3 Opus di Anthropic, Command R+ di Cohere e Gemini Advanced di Google, la mossa di OpenAI di rendere GPT-4 Turbo con Vision accessibile a un maggior numero di potenziali clienti aziendali e sviluppatori dovrebbe contribuire a mantenere i modelli dell’azienda una scelta interessante nel panorama in rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale.