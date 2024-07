GPT-4o disponibile su due smartwatch di Amazfit

Zepp Health ha annunciato la disponibilità di Zepp OS 4. La nuova versione del sistema operativo può essere già installata su Amazfit Actvie e Balance. Una delle novità incluse nell’aggiornamento è il supporto per GPT-4o, il più recente e potente modello di intelligenza artificiale generativa sviluppato da OpenAI.

Zepp OS 4: GPT-4o e altre novità

Il produttore cinese offriva già un assistente che permette di eseguire azioni tramite comandi vocali. La relativa funzionalità Zepp Flow è stata ora aggiornata con l’arrivo di Zepp OS 4, consentendo di sfruttare il modello GPT4-o di OpenAI per una migliore interazione con linguaggio naturale.

Gli utenti possono, ad esempio, usare la voce per cambiare le impostazioni, avviare chiamate tramite Bluetooth e rispondere ai messaggi su WhatsApp (al momento solo per smartphone Android). Zepp Flow risponde in inglese e tedesco, ma il supporto per italiano, francese, spagnolo, giapponese, coreano e portoghese arriverà a fine luglio.

Con la nuova versione del sistema operativo è possibile controllare più dispositivi collegati via Bluetooth, tra cui gli altoparlanti Sonos e le action camera GoPro. Zepp OS 4 introduce inoltre le mini app personalizzabili che consentono di eseguire specifiche attività sportive.

L’aggiornamento può essere già scaricato sugli smartwatch Amazfit Active (129,90 euro) e Balance (249,90 euro). Entro fine anno verrà rilasciato anche per le serie Amazfit T-Rex Ultra, Falcon e Cheetah. Zepp Health ha spedito oltre 200 milioni di indossabili dalla sua fondazione (2013).