GPT personalizzati anche per gli utenti gratuiti di ChatGPT

OpenAI ha deciso di rendere accessibili a tutti gli utenti della piattaforma alcune funzionalità avanzate che in precedenza erano disponibili solo per gli abbonati a pagamento.

In precedenza, alcune funzionalità avanzate di ChatGPT erano accessibili solo agli utenti a pagamento (ChatGPT Plus, Teams e Enterprise). Con GPT-4o rilasciato all’inizio di maggio, queste feature sono state rese disponibili gratuitamente per tutti gli utenti di ChatGPT, non solo per chi sottoscrive un abbonamento.

Quindi ora anche chi utilizza la versione gratuita di ChatGPT può sfruttare funzionalità avanzate come l’analisi di grafici e immagini, le risposte personalizzate, la memoria persistente e i GPT personalizzati.

GPT personalizzati ora accessibili a tutti

Tra le nuove funzionalità di ChatGPT rese disponibili gratuitamente, una delle più interessanti è l’accesso ai GPT personalizzati. In precedenza questi modelli personalizzati, creati e addestrati su misura per compiti specifici, erano accessibili solo tramite abbonamento a pagamento.

Ora anche gli utenti gratuiti possono utilizzare i GPT personalizzati già esistenti per un’ampia varietà di scopi, ad esempio per ottenere consigli personalizzati su ricette di cucina o per ricevere assistenza negli acquisti su portali come Ikea.

Tuttavia, mentre gli utenti gratuiti possono usare i modelli personalizzati già creati, non hanno la possibilità di addestrare e generare nuovi modelli personalizzati fatti su misura per le proprie esigenze. Questa funzionalità avanzata rimane prerogativa degli abbonati a pagamento.

Analisi dei dati e creazione di grafici

L’integrazione di ChatGPT con OneDrive e Google Drive consente ora a tutti gli utenti di collegare i propri dati per analisi più rapide e grafici personalizzabili. Questa funzionalità offre un potente strumento per estrarre informazioni preziose dai dati e presentarle in modo visivamente accattivante.

Limiti di utilizzo per gli utenti gratuiti

Nonostante l’accesso esteso alle funzionalità avanzate, gli abbonati a pagamento mantengono alcuni vantaggi. In particolare, gli utenti gratuiti sono soggetti a limiti più stringenti sul numero di messaggi e conversazioni che possono avere utilizzando GPT-4o. Una volta raggiunto il limite, infatti, verranno automaticamente reindirizzati alla versione GPT-3.5.

Addio alla voce di Sky

Una nota a margine: OpenAI ha deciso di ritirare la controversa voce di Sky, nota per la sua somiglianza con l’interpretazione di Scarlett Johansson nel film “Her”. Tuttavia, le altre opzioni vocali rimangono disponibili per tutti gli utenti di ChatGPT, indipendentemente dal livello di abbonamento.