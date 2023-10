GPU RTX 3070 Ti in SUPER OFFERTA su Amazon (-29%)

Per aggiornare il tuo PC o per completare la configurazione del tuo nuovo sistema da gaming non poteva capitare offerta migliore su Amazon: la scheda grafica GeForce RTX 3070 Ti è in offerta con uno sconto del 29% che ti permette di pagarla 562 euro invece di 792,99.

GeForce RTX 3070 Ti in offerta: le caratteristiche

La PNY RTX 3070 Ti è alimentata dalla potente architettura NVIDIA Ampere, che offre prestazioni eccezionali sia per il gaming che per il rendering. Con 8GB di memoria GDDR6X ad alta velocità, questa scheda grafica è in grado di gestire facilmente i giochi più impegnativi e le applicazioni di progettazione 3D. Avrai a disposizione tutto il potere di cui hai bisogno per ottenere prestazioni fluide e immagini straordinarie.

Grazie al ray tracing in tempo reale, la PNY RTX 3070 Ti offre un’esperienza di gioco incredibilmente realistica con ombre, riflessi e illuminazione ultra-realistici. Inoltre, supporta la tecnologia DLSS (Deep Learning Super Sampling), che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni nei giochi, consentendoti di ottenere un gameplay fluido anche alle massime impostazioni.

La RTX 3070 Ti è pronta per il futuro con supporto per le ultime tecnologie, tra cui DirectX 12 Ultimate, HDMI 2.1 e PCIe 4.0. Ciò significa che sarai pronto per sfruttare al massimo i giochi e le applicazioni di nuova generazione, garantendo che il tuo sistema resti al passo con l’evoluzione della tecnologia.

La PNY RTX 3070 Ti è progettata con un sistema di raffreddamento avanzato per mantenere le temperature sotto controllo anche durante le sessioni di gioco più intense. Inoltre, il suo design elegante e compatto si adatta facilmente a qualsiasi build di PC, garantendo che il tuo sistema sia sia potente che esteticamente attraente.

Non perdere l’opportunità di acquistare la PNY RTX 3070 Ti 8GB XLR8 Gaming REVEL Edition a soli 562 euro su Amazon, anziché 792,99. Questa è un’offerta limitata nel tempo, quindi assicurati di agire rapidamente prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.