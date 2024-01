Grand Theft Auto V per PS5 a un prezzo ASSURDO: solo 25€ su Amazon

Vorreste recuperare Grand Theft Auto V per godervelo nella qualità migliore possibile sulla vostra PlayStation 5? Allora correte su Amazon perché grazie allo sconto del 37% potreste acquistare il fantastico titolo di Rockstar Games a soli 25,98 euro.

Grand Theft Auto V: uno dei migliori open world di sempre!

Vivete un’avventura epica attraverso Los Santon e tutti i meravigliosi posti di Blaine County. Su PlayStation 5 potrete godere di un’esperienza migliorata e potenziata sia in modalità Storia che in modalità GTA Online. Ora potrete avere un nuovo livello di profondità alla vostra esperienza singleplayer, mentre gli aggiornamenti, le espansioni e tutti i contenuti precedenti di GTA Online sono pronti a essere vissuti sia in solitaria che con gli amici.

In GTA Online potrete collaborare con altri giocatori per orchestrare colpi, partecipare a gare mozzafiato di acrobazie, sfidare le vostre abilità in modalità Competizione uniche o socializzare in luoghi esclusivi come night club, sale giochi, feste in attici di lusso, autoraduni e molto altro ancora. La versione potenziata su PS5 offre una grafica mozzafiato, caricamenti più rapidi, grilletti adattivi e feedback aptico, e un audio tridimensionale che vi immerge completamente nell’azione di gioco.

