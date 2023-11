Grand Theft Auto V per PS5 è SCONTATO a soli 28€ su Amazon

Se sei un appassionato di videogiochi, sicuramente conosci l’iconico Grand Theft Auto V, uno dei titoli più popolari di tutti i tempi. Adesso, con la sua versione per PS5, puoi goderti questa esperienza leggendaria con grafica e prestazioni migliorate. E la buona notizia è che in questo periodo, puoi acquistare il gioco su Amazon con uno sconto del 34%, facendo scendere il prezzo da 41,00€ a soli 28,00€.

Le caratteristiche principali di questa nuova versione includono una grafica migliorata con risoluzione 4K e un framerate a 60 fps, offrendo una qualità visiva straordinaria. Inoltre, ci sono nuovi contenuti e funzionalità, come una modalità in prima persona, una modalità di prestazioni avanzate e una modalità ray tracing che ti faranno vivere il gioco in modi mai visti prima. Il supporto per il controller DualSense aggiunge una dimensione tattile al tuo gameplay.

Con questo gioco, riceverai sia la modalità storia di Grand Theft Auto V che Grand Theft Auto Online, permettendoti di continuare la tua avventura su PS5 e trasferire i tuoi progressi. Potrai anche godere di nuovi miglioramenti per i veicoli ad alte prestazioni e partecipare a varie attività con gli amici.

L’esperienza su PS5 offre una grafica mozzafiato, tempi di caricamento più veloci, grilletti adattivi e feedback aptico, oltre a un audio 3D coinvolgente. Esplora il mondo di Los Santos e Blaine County con una ricchezza di dettagli mai vista prima.

Se ami l’azione, l’avventura e il mondo aperto di Grand Theft Auto, questa è un’opportunità da non perdere per goderti una versione migliorata e scontata del gioco su PS5. Aggiungi il gioco al tuo carrello su Amazon con questo sconto del 34% e inizia la tua avventura.