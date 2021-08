Grande offerta CyberGhost VPN: 15 mesi a 1,99 euro

Continuano le offerte estive per le VPN. Chi vuole seguire tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo non può lasciarsi sfuggire l'attuale promozione di CyberGhost. L'abbonamento per un anno con tre mesi gratis costa solo 1,99 euro/mese. La somma da pagare per 15 mesi è dunque 29,85 euro. Al termine salirà a 64,85 euro per 12 mesi che rimane comunque un prezzo interessante, se confrontato alla concorrenza.

CyberGhost: VPN in offerta per 7 dispositivi

CyberGhost è una VPN veloce e affidabile. È sufficiente il clic su un pulsante per navigare in assoluto anonimato, grazie alla rete di oltre 6.900 server in 91 paesi che nascondono il vero indirizzo IP del dispositivo. Per quasi tutte le attività è possibile scegliere il server più vicino, ma ci sono server ottimizzati per lo streaming video (con aggiramento delle restrizioni geografiche) e il P2P (torrenting).

CyberGhost garantisce sicurezza e privacy, in quanto utilizza la crittografia AES a 256 bit, non registra nessun dato dell'utente (politica no-log), protegge le transazioni digitali e impedisce i tentativi di intrusione tramite reti WiFi pubbliche. Gli utenti possono scegliere i protocolli WireGuard, OpenVPN, L2TP/IPSec e IKEv2.

La VPN è disponibile per Windows, macOS, Linux, Android, iOS, smart TV, Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, router, Xbox, PlayStation e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. Con un unico abbonamento è possibile proteggere fino a sette dispositivi contemporaneamente.

L'offerta attuale prevede un abbonamento per un anno (con tre mesi gratis aggiuntivi) a 1,99 euro/mese (sconto dell'83%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e Amazon Pay. Eventualmente si può sfruttare la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 45 giorni.