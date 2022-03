Le grandi istituzioni accumulano Bitcoin durante la correzione

L’appello istituzionale di criptovalute sta continuando a crescere, anche se non si riflette sui prezzi. In sostanza, secondo i dati registrati da IntoTheBlock, società di ricerca blockchain, le grandi istituzioni starebbero accumulando nello specifico Bitcoin proprio durante la correzione:

La convinzione che le criptovalute siano una classe di asset non correlata potrebbe svanire, ma non sembra scoraggiare l’interesse delle tradizionali istituzioni finanziarie e tecnologiche. I principali attori delle criptovalute si stanno evolvendo e ci sono segnali che la domanda istituzionale continua a crescere anche se non si riflette sui prezzi.