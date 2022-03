Mark Zuckerberg ha promesso che gli NFT arriveranno su Instagram

Durante un panel all’Austin’s South by Southwest Festival, martedì 15 marzo 2022, Mark Zuckerberg ha affermato che molto presto gli NFT arriveranno su Instagram. Questa notizia non ha fatto altro che confermare la scelta di Facebook che nell’ottobre scorso ha cambiato il suo nome in Meta. Infatti, l’attuale brand rispecchia l’attenzione e la propensione al mondo del metaverso che, attualmente è in forte sviluppo.

Tutti coloro che sono già inseriti nel settore degli NFT hanno accolto la notizia con particolare interesse. Purtroppo però Zuckerberg non è andato oltre a questa dichiarazione. Infatti, alla richiesta di ulteriori informazioni, il fondatore di Facebook, che ora guida il Gruppo Meta compreso Instagram e WhatsApp, non ha risposto. Stando a quanto pubblicato su un tweet da Karissa Bell, Senior Editor di Engadget, Zuckerberg ha dichiarato:

Oggi non sono pronto ad annunciare esattamente cosa sarà.

Gli NFT approderanno presto su Instagram

Nell’apprendere questa notizia, molti avranno ricordato quando, a gennaio 2022, il Financial Times aveva riferito che Meta era al lavoro per permettere agli utenti Facebook e Instagram di visualizzare NFT sui loro profili.

Attualmente però, stando alla dichiarazione ufficiale di Mark Zuckerberg, sembra che il protagonista di questa decisione sarà per ora soltanto Instagram. Secondo il tweet di Casey Newton, responsabile della newsletter Platformer di The Verge, Zuckerberg avrebbe affermato la speranza che tutto questo si possa realizzare entro i prossimi mesi. Nella fattispecie quando gli utenti di Instagram potranno coniare i propri NFT all’interno dell’app:

Mark Zuckerberg ha appena detto che “si spera” nei prossimi mesi sarai in grado di coniare NFT all’interno di Instagram.

At #SXSW, Mark Zuckerberg just said that “hopefully” in the coming months you’ll be able to mint NFTs within Instagram — Casey Newton (@CaseyNewton) March 15, 2022

La dichiarazione ufficiale di Mark Zuckerberg

Comunque Mark Zuckerberg è stato chiaro e le sue parole non dovrebbero lasciare spazio a dubbi. Gli NFT arriveranno su Instagram e gli utenti, da quel momento in poi, saranno in grado di sfruttarli sulla piattaforma social. Ecco la sua dichiarazione ufficiale:

Stiamo lavorando per portare gli NFT su Instagram a breve termine. Anche se oggi non sono pronto ad annunciare esattamente cosa sarà.

