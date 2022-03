Focus NFT: il rapporto 2021 rivela un anno di forte crescita

Il mercato NFT è in forte crescita e a rivelarlo è stato il recente rapporto di NonFungible. Questa società fornisce informazioni e dettagli completi su questi asset e ogni anno pubblica un report dettagliato in merito alla loro adozione e diffusione. Il suo sistema di analisi e raccolta dati è proprietario e permette a tutti gli addetti ai lavori di ottenere notizie fondamentali in merito. Ciò lo rende un punto di riferimento per chi vuole avere analisi dettagliate di questo ecosistema.

Recentemente NonFungible ha pubblicato il nuovo “Rapporto annuale sul mercato NFT” per il 2021. Da questo report, rispetto ai precedenti, è emerso come il 2021 sia stato l’anno dei record, soprattutto in termini di volumi in dollari e numero di vendite. Tradotto in percentuale si parla rispettivamente di un aumento pari a 21.350% del volume scambiato in USD e di un aumento pari a 1.836% del numero di vendite effettuate.

Il mercato NFT sta esplodendo

Si tratta di un enorme successo per il mercato NFT. Sostanzialmente, il report ha rivelato che, per tutto il 2021, il numero degli acquirenti è sempre stao maggiore al numero dei venditori. Ciò evidenzia che ci troviamo di fronte a un mercato rialzista rivelando la sua buona salute. Ecco cosa ha dichiarato NonFungible in merito a questi dati, in una sua personale sintesi:

In sintesi, possiamo vedere che la domanda è esplosa, e che l’offerta ha faticato a seguire, che ha avuto due effetti principali: il rapido aumento dei prezzi e il moltiplicarsi di nuovi progetti “Quick Win”, basso valore aggiunto.

Vediamo ora i valori accumulati dal mercato NFT nel 2021 diviso per settori specifici. Per ognuno NonFungible ha effettuato un’analisi dettagliata così da comprenderne le effettive performance e il potenziale futuro. Ecco un focus sui valori accumulati per settore:

arte e NFT : 2.798.220.643 dollari di vendite;

: 2.798.220.643 dollari di vendite; giochi blockchain : 5.177.192.804 dollari di vendite;

: 5.177.192.804 dollari di vendite; metaverso e mondo virtuale : 513.868.780 dollari;

: 513.868.780 dollari; oggetti da collezione NFT e Fan Token : 8.471.807.117 dollari di vendite;

: 8.471.807.117 dollari di vendite; DeFi: 530.836.246 dollari.

Pur essendo stato il settore che ha registrato il volume più basso in dollari, rispetto agli altri, il metaverso è quello che ha registrato la crescita più forte e importante nell’ultimo trimestre del 2021. Invece, gli oggetti da collezione NFT e i Fan Token rappresentano la categoria più grande in termini di volume.

