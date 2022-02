In Italia i tifosi impazziscono per i fan token e gli NFT di calcio

Un tifoso su 10 vorrebbe supportare la propria squadra attraverso i fan token. Si tratta di crypto token legati allo sport che celebrano un personaggio famoso, ad esempio un calciatore, o un’intera squadra di calcio, così come un team di basket e altro. A rivelarlo è stata la ricerca Nielsen Sports Fan Insight accendendo i riflettori su un fenomeno che si sta diffondendo proprio qui in Italia. Quello che sta crescendo, dati alla mano, è l’interesse da parte dei tifosi per i fan token legati allo sport e gli NFT, come oggetti digitali collezionabili.

Tutti i tifosi vogliono i fan token della loro squadra del cuore

Quindi, da quanto è emerso, la ricerca Nielsen Sports Fan Insight ha evidenziato che il 25% degli italiani conosce la realtà dei fan token e degli NFT. Se si restringe il campo tra i tifosi, la percentuale sale al 32%.

Ciò rivela quanto le criptovalute, nelle più svariate forme che le appartengono, si stanno diffondendo nel mondo dello sport in Italia. Il nostro Paese, da questo punto di vista, non è secondo a nessuno dimostrando che gli amanti dei fan token e degli NFT legati allo sport sono una grande squadra.

La preferenza è però contesa in parti uguali tra un 12% che punta tutto sui fan token e, invece, un 13% che preferisce gli NFT collezionabili. A questi due dati però occorre aggiungere un 8% risultante dai tifosi che scelgono i fan token solo per potersi sentire parte delle attività e delle iniziative promosse dalla propria squadra o dal proprio campione del cuore. Ecco quindi cosa ha dichiarato Gianluca Mazzardi in merito ai fan token e NFT:

Per cogliere le opportunità che queste innovative tecnologie possono offrire nel mondo dello sport, le società che operano nel settore dovranno approfondire sempre di più la loro conoscenza del mercato attraverso un monitoraggio costante delle preferenze e del comportamento dei fan in merito a questi nuovi asset digitali.

Entra anche tu in questo mondo incredibile

Sacrosante le parole di Gianluca Mazzardi, Commercial Director Nielsen Sports Italia, che ha sottolineato quanto sarà indispensabile e fondamentale l’utilizzo di queste nuove tecnologie nel mondo dello sport. Basti pensare al Manchester City che ha in progetto di costruire uno stadio nel metaverso, un nuovo modo per coinvolgere i tifosi.

