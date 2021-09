Grandi prestazioni per questo monitor 2K dal prezzo incredibile

Quello che vogliamo suggerirti oggi è un monitor fenomenale per il rapporto qualità/prezzo, oggi ulteriormente scontato su Amazon. Si tratta dell’HP Gaming x27i, un display 2K dalle caratteristiche indirizzate ai giocatori competitivi che prediligono le prestazioni, ma che non rinuncia alla qualità visiva.

Monitor HP Gaming x27i: caratteristiche tecniche

La soluzione di HP offre un pannello da 27 pollici con risoluzione 2560×1440 (2K) e tecnologia IPS. La risoluzione rappresenta una via di mezzo tra Full HD e 4K. Si tratta di una soluzione ideale per ottenere un livello di dettaglio nettamente superiore al FHD. Al contempo, però, richiede un investimento di risorse decisamente più contenuto di un 4K, rappresentando la scelta preferita dei giocatori. Questa, unita alla tecnologia IPS in grado di fornire una fedele riproduzione cromatica, offre un risultato sotto il profilo visivo eccezionale. Ottimo anche il supporto, regolabile in altezza e inclinazione, utile per sfruttare al meglio l’angolo di 178 gradi offerto dall’IPS. Al pacchetto, si aggiunge un refresh rate di 144Hz unito ad un tempo di risposta di solo 4ms, che garantiscono fluidità e reattività.

Naturalmente non mancano alcune funzionalità indispensabili ai giocatori più esigenti, come il supporto a AMD FreeSync. Grazie alla sincronizzazione verticale dei fotogrammi, potrai dire addio a problemi come tearing o stuttering. Naturalmente non mancano le feature con cui HP ha equipaggiato tutti i suoi monitor, come il Low Blue Light che riduce drasticamente la luce blu emessa dal pannello, causa dell’affaticamento agli occhi. Presente anche il Flicker Free che evita lo sfarfallio dell’illuminazione rendendo la visione molto più confortevole. Essenziale invece la connettività che include una porta HDMI, una DisplayPort ed il tradizionale jack da 3,5mm. In sostanza un monitor dal prezzo contenuto, che punta tutto sulle prestazioni e soprattutto la qualità dell’immagine, tra le migliori per la fascia di prezzo in cui si colloca.

Grazie ad uno sconto del 23%, l’HP Gaming x27i è acquistabile su Amazon a soli 269,99 euro per un risparmio di ben 80 euro sul prezzo di listino.