GrapheneOS: il sistema operativo sicuro che ti farà dimenticare Android

Android è un sistema operativo per smartphone al quale si può volere bene per la sua natura open source, con molte possibilità di personalizzazione; o voler male a causa dell’alta presenza di malware e della suddivisione in decine di varianti custom a seconda del produttore. Queste ultime spesso presentano bloatware, ovvero app indesiderate pre-installate, oppure design che non risultano di particolare gradimento.

Esistono quindi soluzioni alternative, note agli “smanettoni” da anni ma non a coloro che hanno meno interesse per la tecnologia, meno passione o, magari, poca dimestichezza con gli smartphone. Tra di esse, GrapheneOS spicca in quanto custom ROM focalizzata sulla tutela della privacy degli utenti. Se quindi avete un dispositivo mobile Android e volete un’esperienza ancora più sicura, GrapheneOS è la scelta giusta per voi, ma vediamo perché.

Alla scoperta di GrapheneOS

In questa sintetica analisi del sistema operativo mobile personalizzato non parleremo del processo d’installazione, bensì delle funzionalità che lo rendono così intrigante. GrapheneOS, infatti, al contrario di quanto qualcuno potrebbe pensare, non rimuove i servizi Google, bensì limita il loro funzionamento in un ambiente sandbox. Cosa significa? Molto semplicemente, il sistema isola le app impedendole di agire tra di loro o di eseguire codice che abbia un impatto sull’intero dispositivo.

In questo caso specifico, GrapheneOS non giunge con le cosiddette “GApps” preinstallate e richiede invece un’installazione come se fossero applicazioni qualunque, ergo, permettendo all’utente di revocare le autorizzazioni a dati sensibili come la geolocalizzazione o l’accesso ai file.

Il blocco delle autorizzazioni funziona in modo altrettanto efficace per altre applicazioni, impedendo loro di compromettere la sicurezza del dispositivo e la privacy dei dati che si desidera proteggere a tutti i costi.

Feature avanzate

La bellezza di GrapheneOS riguarda tuttavia la presenza di API avanzate attualmente non disponibili su Android 13 stock in quanto rilasciate in seguito al suo lancio. Google, come già sappiamo, sta preparando Android 14 con funzionalità incredibili, tutte concepite per la salvaguardia degli utenti. Ebbene, API come Photo Picker o aggiunte come il supporto avanzato a più profili utente nello smartphone sono alcune tra le preziose novità incluse in GrapheneOS.

O ancora, è possibile bloccare – permanentemente o temporaneamente – l’accesso a Internet ad applicazioni che lo richiedono senza sosta, come YouTube, Spotify e Facebook. Tra le altre feature speciali figurano la tabella del PIN con numeri posizionati casualmente; il controllo completo di sensori come giroscopio e barometro; o il riavvio automatico del dispositivo dopo una certa quantità di ore.

I limiti di GrapheneOS

Sfortunatamente, al momento questa custom ROM è disponibile esclusivamente su smartphone Pixel che, oltretutto, risultano aggiornati ufficialmente da Google con le tradizionali patch di sicurezza. Inoltre, diverse applicazioni presenti nel Play Store non risultano compatibili con la struttura sandbox di GrapheneOS, e i pagamenti via Google Pay con NFC non funzionano.

Si tratta di compromessi da accettare se si desidera provare con mano questo sistema operativo ma, per molti, ne varrà sicuramente la pena.