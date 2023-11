Gratis e con assicurazione inclusa: ecco Carta YOU!

Carta YOU è una carta di credito che offre diversi vantaggi ai titolari, in maniera totalmente gratuita, oltre a poter scegliere se pagare gli acquisti a saldo, in un unico pagamento, oppure a rate, in base alle esigenze. La carta non necessità nemmeno di cambiare banca, perché puoi utilizzare il conto di cui si è già titolari.

Carta YOU: una carta di credito gratis e conveniente

Carta YOU offre numerosi vantaggi ai titolari, ma in maniera totalmente gratuita. Non ha requisiti minimi in termini di reddito e può essere quindi richiesta da chiunque. Di seguito le caratteristiche principali della carta:

– È gratis per sempre: non sarà mai necessario pagare alcuna quota annuale.

– I prelievi sono gratuiti ovunque: è possibile prelevare denaro senza commissioni da più di un milione di sportelli automatici in tutto il mondo.

– Acquisti senza commissioni in tutto il mondo: effettuate i vostri acquisti senza pensieri quando vi trovate fuori in vacanza, con il circuito MasterCard Gold Carta YOU è accettata ovunque e permette di pagare senza costi aggiuntivi.

– Sempre coperti: l’assicurazione di viaggio inclusa vi copre in caso di infortuni quando vi trovate fuori.

– Acquisti in tutta comodità: credito fino a 7 settimane per pagare i vostri acquisti. Effettuando una spesa durante il periodo di liquidazione (il 16 di un mese), riceverete il riepilogo alla metà del mese successivo, potendo pagare il giorno 3 del mese seguente con saldo o a rate personalizzabili per importi minimi di 30€.

Tutti gli acquisti sono protetti da SecureCode, mentre il chip EMV della carta impedisce la lettura non autorizzata delle informazioni e l’utilizzo fraudolento.

Richiedere Carta YOU è facile e veloce. Basta compilare il modulo online con le tue informazioni personali e di contatto, inserire un numero di telefono, un’email e cliccare su “Richiedila ora!”. Continuate la procedura tramite il link ricevuto nella posta elettronica e la carta arriverà a casa in pochi giorni, pronta per essere utilizzata per tutti gli acquisti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.