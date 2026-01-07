 Grave vulnerabilità per Samsung Magician: aggiornare subito
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Grave vulnerabilità per Samsung Magician: aggiornare subito

Una vulnerabilità in Samsung Magician espone i computer Windows a gravi rischi: aggiornare subito all'ultima versione disponibile.
Grave vulnerabilità per Samsung Magician: aggiornare subito
Sicurezza
Una vulnerabilità in Samsung Magician espone i computer Windows a gravi rischi: aggiornare subito all'ultima versione disponibile.
Samsung

Chi ha un SSD a marchio Samsung nel proprio computer e il software Magician installato proceda subito ad aggiornarlo, soprattutto se la versione in uso è datata. È fortemente consigliato. Il produttore ha infatti individuato una vulnerabilità potenzialmente molto grave nelle release che vanno dalla 6.3.0 alla 8.3.2. Vediamo di cosa si tratta e perché conviene procedere appena possibile all’update.

Una vulnerabilità per Samsung Magician (SSD)

Identificata come CVE-2025-57836 e dalla criticità elevata, interessa solo ed esclusivamente l’app su Windows. È stata segnalata inizialmente nel mese di agosto dall’esperto di sicurezza Sandro Poppi. Di seguito la descrizione.

Durante l’installazione, il programma di installazione di Magician crea una cartella temporanea con permessi deboli, consentendo a un utente non amministratore di eseguire l’hijacking DLL e l’escalation dei privilegi.

Il software Samsung Magician

Qual è il rischio? Un utente malintenzionato che dispone dell’accesso fisico al computer può diventarne amministratore, con tutto ciò che ne comporta. Nel concreto, la vulnerabilità può essere sfruttata soprattutto negli spazi dove le postazioni sono più facilmente condivise.

Fortunatamente, la soluzione è a portata di mano: non bisogna far altro che scaricare e installare la versione più recente di Samsung Magician. È la 9.0.0 e la si trova sul sito ufficiale dedicato. Oltre a togliere di mezzo la falla, rispetto a quelle precedenti introduce un’interfaccia ridisegnata con widget personalizzabili.

Il software può tornare utile per monitorare lo stato e le prestazioni degli SSD interni ed esterni, ma non solo, anche delle unità USB e delle altre schede di memoria. Tra le funzionalità incluse ci sono quelle per verificare l’autenticità dell’hardware, per la diagnostica approfondita (individua tempestivamente le potenziali cause di problemi), per la migrazione dei dati e per l’ottimizzazione (modalità Performance, risparmio energetico e così via). Non mancano poi benchmark integrati, la protezione con password, il supporto alla crittografia e la cancellazione permanente delle informazioni immagazzinate.

Fonte: Samsung

Pubblicato il 7 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Naviga ovunque con la VPN di Surfshark: 100+ paesi a 1,99 euro

Naviga ovunque con la VPN di Surfshark: 100+ paesi a 1,99 euro
Quale VPN scegliere a gennaio 2026? La migliore oggi costa meno di 2 €/mese

Quale VPN scegliere a gennaio 2026? La migliore oggi costa meno di 2 €/mese
NordVPN è disponibile al prezzo più basso di sempre con l'offerta di inizio 2026

NordVPN è disponibile al prezzo più basso di sempre con l'offerta di inizio 2026
ExpressVPN inizia il 2026 con un'offerta super: è il prezzo più basso di sempre

ExpressVPN inizia il 2026 con un'offerta super: è il prezzo più basso di sempre
Naviga ovunque con la VPN di Surfshark: 100+ paesi a 1,99 euro

Naviga ovunque con la VPN di Surfshark: 100+ paesi a 1,99 euro
Quale VPN scegliere a gennaio 2026? La migliore oggi costa meno di 2 €/mese

Quale VPN scegliere a gennaio 2026? La migliore oggi costa meno di 2 €/mese
NordVPN è disponibile al prezzo più basso di sempre con l'offerta di inizio 2026

NordVPN è disponibile al prezzo più basso di sempre con l'offerta di inizio 2026
ExpressVPN inizia il 2026 con un'offerta super: è il prezzo più basso di sempre

ExpressVPN inizia il 2026 con un'offerta super: è il prezzo più basso di sempre
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
7 gen 2026
Link copiato negli appunti