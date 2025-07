Grazie al Prime Day, CMF Phone 2 Pro è tuo a poco più di 200€

Schermo dai colori profondi e un’estetica che lo rende unico nel suo genere. Budget piccolo ma vuoi tanta qualità? Ad offrirtela è CMF Phone 2 Pro, uno smartphone di fascia economica che non lascia nessuna caratteristica al caso, ma anzi, stupisce in tutto e per tutto. Approfitta del Prime Day 2025 per ottenere uno sconto del 15% e farlo tuo a soli 219 euro su Amazon. Se vuoi lo paghi anche a Tasso Zero.

CMF Phone 2 Pro è uno smartphone che soddisfa ogni tipologia di utenti. Se vuoi un prodotto che costa poco ma non vuoi rinunciare alla velocità, alla potenza e ad un sistema operativo che sia facile da usare così come “minimal” nell’aspetto, beh, hai la tua risposta. Disponibile in colorazione Bianca, Arancione e Nera, lo scegli come più ti piace e lo porti a casa. La sua estetica è particolare e le viti sono tutte rimovibili con il kit dato in confezione così da poter personalizzare la scossa e attaccare eventuali accessori compatibili.

Hai a disposizione un display AMOLED FHD+ da 6,77 pollici bello ampio e luminoso. I colori sono realistici attraverso una gamma estesa e la frequenza di aggiornamento fissata a 120Hz ti permette di scorrere nelle app in modo fluido. Questa caratteristica è ottima anche per lo streaming e il gaming mobile che diventano passatempi quotidiani e non dei semplici optional. A far da padrone c’è il sistema Nothing OS 3.2 che è basato su Android ed ha il supporto garantito ossia per almeno i 3 anni successivi all’uscita il telefono riceverà gli aggiornamenti per rimanere in linea con i tempi e ottenere tutti le novità. E che dire, tra batteria che si ricarica a 33W e dura tutto il giorno e una fotocamera principale da 50MP con algoritmo Ultra XDR, hai tutto ciò che stavi sognando.

Mettilo nel carrello con soli 219 euro su Amazon grazie al Prime Day 2025, lo acquisti con sconto del 15%.