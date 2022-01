Gimme5 e Hype insieme per investire a partire da 1 euro

Ormai è chiaro a tutti che i servizi di investimento stanno diventando di giorno in giorno più popolari e accessibili. Proprio per questo motivo, anche Hype ha deciso di farne parte, proponendo una collaborazione con Gimme5, capace di generare una piattaforma di investimento ben strutturata adatta a tutti. In questo articolo andremo a vedere come utilizzarla e quali benefici può portare all'utente finale. Ovviamente, prima di iniziare, ricordiamo a tutti che per iniziare ad investire sarà necessario possedere un conto Hype.

Hype si apre agli investimenti avviando una collaborazione con Gimme5

Iniziare ad utilizzare un servizio di investimento potrebbe essere più articolato del previsto, proprio per questo motivo, Hype e Gimme5 hanno deciso di unire le forze per rendere tutto il processo più semplice e immediato possibile. A questo punto la domanda viene spontanea: come fare quindi per iniziare ad investire?

Tramite l'applicazione di Hype, si dovrà inizialmente rispondere ad un breve questionare e successivamente leggere e accettare l'informativa precontrattuale. Dopodiché, sarà possibile scegliere quale tipologia di fondo investimento utilizzare: prudente, a breve termine (e quindi pensato per che chi per la prima volta si avvicina al mondo degli investimenti), dinamico, basato sul patrimonio dinamico, e aggressivo, a patrimonio aggressivo ma riservato ai clienti di Next e Premium.

A questo punto sarà sufficiente scegliere la somma da versare per l'investimento, compilare un altro questionario e firmare la documentazione contrattuale. Da adesso il fondo entrerà in una fase di approvazione e la stessa applicazione di Hype avviserò l'utente quando sarà disponibile.

Quando attivo, sarà possibile gestire il fondo attraverso una sezione dedicata all'interno dell'app, così da poter modificare, creare ed eliminare nuovi investimenti. Si potrà anche decidere se utilizzare un sistema di versamento periodico, in cui automaticamente l'app andrà a versare un ammontare scelto in precedenza, oppure manuale, in cui dovrà essere l'utente a scegliere quando e quanto versare nel fondo. In ogni caso, per consentire al processo di finalizzare l'operazione richiesta bisognerà attendere un massimo di 2 o 3 giorni lavorativi.

Per eliminare completamente un fondo, sarà sufficiente selezionare quello da rimuovere, cliccare sull'opzione “Gestisci” e confermare cliccando sulla voce “Elimina investimento”.