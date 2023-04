Grease: Rise of the Pink Ladies, guarda la serie in streaming

A quasi cinquant’anni di distanza dall’arrivo in sala di Grease, è tempo di tornare nel mondo colorato di Danny Zucco e Sandy Olsson, per capire cosa ha anticipato la loro entrata in scena, con Grease: Rise of the Pink Ladies, la nuova serie disponibile da oggi in streaming su Paramount Plus. È ambientata nel 1950, quattro anni prima dei fatti che tutti abbiamo visto nella pellicola originale.

Guarda in streaming Grease: Rise of the Pink Ladies

La storia è quella di quattro ragazze emarginate che finiscono per scatenare il panico tra i corridoi della scuola Rydell High. I Thunderbirds non hanno ancora preso il e il rock’n’roll non è ancora arrivato a sconvolgere una generazione intera. Di seguito il trailer pubblicato dalla piattaforma.

Tra gli attori coinvolti troviamo Marisa Davila, Cheyenne Isabel Wells, Ari Notartomaso, Tricia Fukuhara e Shanel Bailey. I primi episodi sono già disponibili per lo streaming (“We’re Gonna Rule the School” e “Too Pure to be Pink” in lingua originale), gli altri seguiranno invece nelle prossime settimane. Lo stile, ovviamente, è quello del musical, con una colonna sonora composta da circa 30 brani inediti appositamente composti dal cantautore Justin Tranter e volutamente in linea con le sonorità di inizio anni ’50.

