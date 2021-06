Green Cell, il tuo UPS con potenza e risparmio

Tra le offerte Amazon del momento v'è un gruppo di continuità che, grazie ad uno sconto del 20% che lo porta chiaramente al miglior prezzo degli ultimi mesi, offre potenza e risparmio allo stesso tempo. Una garanzia, insomma, per la protezione dei propri dati e dei propri dispositivi.

L'offerta Green Cell consente di accedere all'UPS con appena 115,95 euro contro i 144,95 tradizionali, mettendo a disposizione dei terminali collegati ben 1200W di potenza e tempo di intervento in caso di necessità pari a 2-6 millisecondi.

Grazie a questa potenza è possibile tenere in piedi tutti i propri device per un tempo pari anche a 50 minuti, quanto necessario per mettere in salvo il proprio lavoro e assicurare un normale spegnimento in attesa del ripristino dell'alimentazione. L'UPS mette a disposizione ben 4 prese Schuko, consentendo pertanto il collegamento di pc, monitor, stampante e router senza problema alcuno: la continuità operativa è garantita, la protezione dalle sovratensioni è assicurata.

L'offerta scade alle ore 19: 115,95 euro ben spesi.