110 milioni di Green Pass, 100 milioni di vaccini distribuiti

Quella che sta per concludersi è stata una settimana non semplice per il Green Pass: superato l'ostacolo relativo all'introduzione dell'obbligatorietà per recarsi al lavoro, il documento si è visto interessato da un problema di natura tecnica, con la circolazione di alcune certificazioni false, ma ritenute valide dall'app VerificaC19, intestate a Hitler, Topolino e Spongebob. Mentre ancora si sta cercando di far luce su quanto accaduto, con diverse ipotesi al vaglio, non accenna a diminuire il numero di quelli emessi dalla Piattaforma Nazionale (110,4 milioni in totale, quasi 800.000 solo ieri), in particolare in seguito all'esecuzione dei tamponi.

I numeri di Green Pass e vaccini in Italia

L'andamento registrato nel corso degli ultimi 30 giorni è ben fotografato dal grafico allegato qui sotto: è netto il cambio di passo alla metà del mese, quando il Green Pass si è reso necessario ai non vaccinati anche per andare in ufficio o in azienda (in verde la quota relativa a quelli rilasciati con tampone).

A proposito di vaccini, il volume di quelli distribuiti in Italia è arrivato a sfiorare quota 100 milioni, più precisamente 99.784.073 nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, secondo il report ufficiale (89,5 milioni le somministrazioni). Per oltre due terzi si tratta di quello Pfizer/BioNTech. Sale all'82,65% la percentuale della popolazione over 12 che ha completato il ciclo, mentre ben oltre un milione di cittadini ha già ricevuto la terza dose.