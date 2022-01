Green Pass obbligatorio per il Reddito di Cittadinanza?

Niente più Reddito di Cittadinanza ai cittadini sprovvisti di Green Pass? Non è messo nero su bianco in alcun decreto, ma le ultime norme anti-COVID approvate dal Governo potrebbero di fatto impedire a coloro che incassano il sussidio, e che non dispongono del certificato, di soddisfare i requisiti necessari per continuare a ricevere la somma.

Reddito di Cittadinanza solo con Green Pass: come stanno le cose

A farlo notare sono stati per primi i colleghi del Messaggero, concentrando l'attenzione su due regole in particolare. La prima è quella introdotta dalla Legge di Bilancio che prevede la decadenza del contributo per chi non si presenta ai centri per l'impiego a sostenere i colloqui di lavoro. La seconda è invece quella che rende il documento indispensabile per l'accesso agli uffici pubblici.

Il risultato è che, non potendo effettuare l'ingresso alle strutture, i percettori del Reddito di Cittadinanza senza Green Pass potrebbero perdere il diritto a ottenerlo.

L'impossibilità di esibire il certificato verde potrebbe tradursi molto presto nel divieto di entrare in negozi e attività commerciali durante quella che lo stesso Ministro della Salute ha definito una nuova fase della pandemia, con diverse regioni che rischiano il passaggio in zona arancione a causa del forte aumento nel numero dei contagi.

Saranno fatte delle eccezioni per quanto riguarda le esigenze alimentari, sanitarie, di sicurezza e giustizia: quasi certamente non sarà necessario mostrare il codice QR nel panificio né dal fruttivendolo o al supermercato, così come in farmacia o in ospedale (dove continueranno a doverlo fare gli accompagnatori). Occorrerà invece, tra le altre cose, per i servizi offerti da bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti.

Il nuovo decreto che farà chiarezza fissando paletti, obblighi, restrizioni e deroghe potrebbe arrivare già tra oggi e domani.

Tornando al Reddito di Cittadinanza, i numeri ufficiali diffusi da INPS e aggiornati al dicembre 2021 fanno riferimento a circa 1,74 milioni di nuclei familiari che lo hanno percepito, per un totale pari a oltre 3,89 milioni e un importo medio che si attesta a 546,44 euro. Sono stimati in circa 100.000 coloro che, senza Green Pass, rischiano di dire addio al sussidio.