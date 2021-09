Il Green Pass con vaccino ora dura un anno: ufficiale

Come ipotizzato nelle scorse settimane, la durata della validità del Green Pass ottenuto sottoponendosi alla somministrazione del vaccino è stata ufficialmente estesa da nove a dodici mesi.

La conferma arriva direttamente dal sito ufficiale del Certificato Verde (link a fondo articolo), dove nella sezione FAQ che risponde alle domane più frequenti è riportato quanto segue.

Le linee guida specificano inoltre che il Green Pass riporterà ancora “9 mesi” come durata della validità, ma l'applicazione VerificaC19 impiegata per il controllo tiene fin da subito conto delle nuove disposizioni.

L'app di verifica applicherà i nuovi criteri di validità semplicemente leggendo il QR Code, che non cambierà, anche se nella certificazione vi è ancora scritto “Validità in Italia: 9 mesi”. Per un breve periodo transitorio dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge di conversione del Decreto legge 105 del 2021, anche le nuove Certificazioni potrebbero riportare scritto “Validità in Italia: 9 mesi”, ma saranno comunque valide 12 mesi.