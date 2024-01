Griselda è su Netflix: guarda la serie con la promo di Sky

Una donna di sostanza , così recitano i poster di Griselda, giocando su un doppio senso nemmeno troppo sottile per promuovere la miniserie appena arrivata su Netflix. Uscita nei giorni scorsi, racconta la storia di Griselda Blanco Restrepo, nota anche come la Madrina o la Regina della droga, criminale colombiana e pezzo grosso del narcotraffico mondiale. Puoi vederla grazie alla promo Intrattenimento Plus di Sky a un prezzo davvero conveniente e con una valanga di altri contenuti inclusi nella sottoscrizione.

Guarda in streaming la miniserie Griselda

Senza anticipare troppo, per non inciampare in fastidiosi spoiler e per non rovinare l’esperienza di una visione fortemente consigliata, ci limitiamo a proporre di seguito la sinossi del primo episodio intitolato “Arriva la signora” e il trailer ufficiale in italiano condiviso nelle scorse settimane dalla piattaforma in vista del lancio.

Griselda fugge da Medellín a Miami per voltare pagina. Protetta in un nascondiglio con i figli, coglie l’occasione per avviare la sua attività.

La regia è di Andrés Baiz. Nei panni di Griselda c’è l’attrice Sofía Vergara. I sei episodi che compongono la miniserie sono già tutti disponibili per lo streaming. Restando in tema, ricordiamo che, sempre su Netflix, sono disponibili anche tutte le stagioni di Narcos che ripercorre la parabola di Pablo Escobar.

Grazie alla promo in corso è possibile attivare l’abbonamento Intrattenimento Plus a un prezzo davvero conveniente: solo 19,90 euro al mese (invece di 30,00 euro al mese, per 18 mesi) con l’accesso all’intero catalogo di serie, show, documentari e film di Sky che include, tra le altre cose, le puntate di MasterChef Italia e True Detective Night Country. Per quanto riguarda Netflix, la formula inclusa è Base, ma volendo è possibile scegliere le opzioni Standard o Premium. Per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.