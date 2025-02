Grok 3 beta arriva in Italia con DeepSearch e Think

Dopo due giorni di esclusiva per gli abbonati Premium+, tutti gli utenti italiani possono utilizzare l’ultimo modello sviluppato da xAI. Tramite il link presente nella colonna sinistra della versione web di X si accede al chatbot che sfrutta Grok 3 beta. Nella nuova interfaccia sono visibili le funzionalità DeepSearch e Think.

Grok 3 beta con DeepSearch e Think

Durante la presentazione in diretta streaming, Elon Musk e alcuni ingegneri hanno mostrato benchmark che dimostrano la superiorità di Grok 3 sui diretti concorrenti (sono presenti anche nel post sul blog ufficiale). La versione preliminare del modello ha subito raggiunto la vetta della classifica di Chatbot Arena.

La nuova famiglia di modelli include Grok 3, Grok 3 mini, Grok 3 Reasoning e Grok 3 mini Reasoning. Non è noto se il modello Grok 3 beta accessibile tramite X è quello standard o mini. Come si può vedere nello screenshot, gli utenti italiani possono utilizzare le funzionalità DeepSearch e Think. Nell’angolo superiore destro è presente la cronologia. Un clic su Storia apre un pannello laterale con tre sezioni: Conversazioni, Segnalibri e Immagini.

Indipendentemente dalla modalità scelta, per ogni risposta vengono indicate le fonti (post su X e siti web) nella parte superiore. L’elenco viene mostrato in un pannello a destra quando si clicca sulle fonti.

La modalità DeepSearch è basata sul modello Grok 3 Reasoning. Il chatbot diventa un “agente” che cerca informazioni dettagliate e aggiornate. Gli utenti possono vedere l’intero ragionamento seguito dal modello per fornire la risposta finale. Cliccando l’icona con tre trattini orizzontali viene aperto un pannello a destra che mostra i “pensieri” del chatbot.

Anche la modalità Think visualizza il ragionamento, ma fornisce risposte meno dettagliate in meno tempo. Per gli utenti non abbonati ci sono alcune limitazioni (xAI non ha spiegato quali) che vengono eliminate sottoscrivendo l’abbonamento Premium+ (38,33 euro/mese).

In Italia non è ancora disponibile la versione web di Grok, quindi al momento è accessibile solo tramite X. Le app per Android e iOS dovrebbero essere rilasciate il 28 febbraio.