Grok 3 permette di modificare le immagini con una descrizione

L’ultimo aggiornamento di Grok, il generatore di immagini AI di Elon Musk, permette agli utenti di modificare le foto con una semplice descrizione testuale.

Immaginiamo di voler aggiungere un dettaglio ad una foto, come un cappello nero. Con Grok 3, basta selezionare l’opzione “Modifica immagine”, digitare “Aggiungi un cappello nero alla mia foto” e voilà, in pochi secondi si avrà il risultato desiderato. Elon Musk stesso ha condiviso un video su X che mostra la semplicità e l’efficacia di questa funzione.

Ma come funziona l’editing delle immagini su Grok? Per chi è curioso di provare la nuova funzione di editing di Grok, il processo è semplicissimo:

🚨 BREAKING: Grok releases image edit feature.

You can now upload your images and edit them just by describing what you’d like to change.

xAI is moving fast. pic.twitter.com/wKecbF6LgB

— Alvaro Cintas (@dr_cintas) March 21, 2025