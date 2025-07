Grok 4: download e profitti in aumento per xAI

Elon Musk ha ricevuto ottime notizie da Appfigures. I download dell’app Grok per iOS sono aumentati dopo il lancio del nuovo modello. La maggiore popolarità del chatbot è stata sicuramente ottenuta anche grazie all’introduzione dei compagni virtuali senza filtri. Sono notevolmente aumentati anche i profitti derivanti dall’abbonamento.

Crescono download e guadagni

I grafici pubblicati da Appfigures mostrano un numero costante di download su iOS nel periodo 1-8 luglio. Dal 9 luglio, quando xAI ha annunciato Grok 4, i download giornalieri dell’app sono schizzati in alto. L’11 luglio hanno raggiunto il picco di circa 197.000 download nel mondo, ovvero il 279% in più rispetto al giorno precedente al lancio del nuovo modello.

L’arrivo di Grok 4 ha inoltre contribuito all’aumento dei guadagni per l’azienda di Elon Musk, in quanto è accessibile solo tramite l’abbonamento SuperGrok (30 dollari/mese). L’11 luglio sono arrivati circa 419.000 dollari dagli utenti, ovvero il 329% in più rispetto al giorno precedente al lancio del nuovo modello. Successivamente le somme sono diminuite, ma sempre superiori a 200.000 dollari/giorno.

Stranamente il 14 luglio, quando sono stati introdotti i compagni AI, sia download che guadagni sono diminuiti rispetto ai giorni precedenti. I dati pubblicati da Appfigures dimostrano la popolarità crescente di Grok, nonostante le sue risposte naziste. Forse viene apprezzato proprio per l’assenza di filtri troppo restrittivi, come quelli adottati dalla concorrenza.

Non sono noti i guadagni derivanti dal nuovo abbonamento SuperGrok Heavy (300 dollari/mese) che permette di accedere al modello Grok 4 Heavy e alle nuove funzionalità in anteprima. I dati sono relativi solo all’app iOS. Quelli dell’app Android non sono ancora disponibili.

Quasi contemporaneamente sono stati divulgati alcuni dati su ChatGPT, attuale leader del mercato.