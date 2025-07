Grok bloccato in Turchia per insulti a Erdogan

Gli slogan antisemiti e gli elogi ad Adolf Hitler non sono le uniche conseguenze negative del recente aggiornamento di Grok. L’accesso al chatbot è stato bloccato in Turchia per ordine di un giudice, dopo la pubblicazione di risposte offensive verso il presidente Recep Tayyip Erdogan e Mustafa Kemal Atatürk, fondatore e primo presidente della repubblica.

Ban e indagine su Grok

Come è noto, Grok è integrato in X. Può essere utilizzato attraverso la sezione dedicata accessibile cliccando sul link nella barra laterale oppure può essere invocato con @grok . Quest’ultima modalità di interazione è quella più popolare tra gli utenti che vogliono avere dettagli su specifici argomenti. Rispondendo ad alcuni utenti, il bot ha insultato Erdogan, Atatürk e il Profeta.

L’Ufficio del Procuratore Capo di Ankara ha avviato un’indagine, mentre un giudice ha ordinato il ban di Grok e la rimozione di almeno 50 post offensivi per motivi di ordine pubblico. I provider Internet dovranno quindi bloccare l’accesso al chatbot. Al momento non è noto se X rispetterà l’ordine. In base alla legge turca, questi insulti sono punibili con un massimo di quattro anni di prigione.

Un rappresentante legale di X in Turchia ha dichiarato:

Anche se lavoro come avvocato e mi occupo di regolamentazione dell’intelligenza artificiale da 16 anni, e anche se X è uno dei miei clienti come avvocato freelance, non avrei mai potuto prevedere che Grok un giorno avrebbe dovuto essere difeso in quanto soggetto a un procedimento penale diretto.

Le risposte di Grok hanno allarmato anche la Polonia. Il Ministro degli Affari Digitali ha dichiarato che X potrebbe essere spento in caso di violazione della legge, facendo riferimento agli insulti pubblicati contro alcuni politici, tra cui il presidente del consiglio Donald Tusk. La Polonia invierà una segnalazione alla Commissione europea.