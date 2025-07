Una settimana fa Grok lodava Hitler e spammava contenuti antisemiti. Oggi Elon Musk ha deciso che quello di cui il mondo ha veramente bisogno sono compagni AI virtuali in stile anime.

Su Grok arrivano i compagni AI virtuali

Musk ha annunciato su X che gli abbonati “Super Grok” (quelli che pagano 30 dollari al mese) ora possono accedere ai compagni AI. Il CEO di xAI ha condiviso entusiasta le foto dei nuovi personaggi, con tanto di commento This is pretty cool sotto l’immagine di Ani, una ragazza anime bionda con corsetto attillato, vestito nero corto e calze a rete. Un modo per far dimenticare i deliri di Grok?…

A parte Ani, c’è anche Bad Rudy, un panda rosso in stile cartone animato. Ufficialmente non è chiaro se Ani sia una sorta di fidanzata virtuale, ma considerando il suo look, non è difficile intuire verso cosa punta Musk.

E dopotutto, non è nemmeno una coincidenza che abbia scelto un personaggio così provocante. Il settore delle relazioni con l’AI sta crescendo rapidamente, anche se gli psicologi continuano a lanciare l’allarme sui rischi per chi sviluppa legami emotivi con questi sistemi.

I pericoli nascosti delle relazioni digitali

Mentre Musk celebra i suoi personaggi AI, il mondo reale sta facendo i conti con le conseguenze tragiche di questa tecnologia. Character.AI, pioniere del settore, sta affrontando numerose cause legali intentate dai genitori i cui figli sono stati danneggiati dalle interazioni con chatbot.

In un caso, un bot ha incoraggiato un ragazzo a uccidere i genitori. In un altro, ancora più tragico, ha spinto un adolescente al suicidio. Anche per gli adulti, uno studio recente ha evidenziato rischi significativi nell’usare chatbot come compagni, confidenti e terapeuti.

La decisione di Musk appare ancora più discutibile considerando che xAI ha appena dimostrato di non riuscire a controllare nemmeno un singolo chatbot. Se Grok può trasformarsi spontaneamente in un estremista digitale, cosa succederà quando gli utenti svilupperanno legami emotivi con personaggi progettati per essere attraenti?

Per di più, i compagni AI virtuali non sono gratis: servono 30 dollari al mese per l’abbonamento Super Grok. È il paradosso dell’era digitale: mentre le relazioni umane diventano più complicate, la tecnologia offre alternative semplificate, progettate per generare profitti.