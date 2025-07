Grok di Musk genera video espliciti: arriva la modalità piccante

xAI sta per lanciare una nuova funzione per Grok. Un generatore di video che includerà anche una “modalità piccante” per creare contenuti per adulti. Mentre altri chatbot come ChatGPT hanno filtri molto rigidi al riguardo, Grok prende la strada opposta, tanto per cambiare.

Grok crea video espliciti senza limiti

Un dipendente di xAI è stato talmente diretto da condividere il video di una donna seminuda generato dall’intelligenza artificiale come dimostrazione.

Musk ha presentato la novità con nostalgia: È come riportare in vita Vine, ma con l’AI . Vine era quella app di video di 6 secondi che Twitter aveva chiuso nel 2017, e infatti, i video di Grok durano esattamente lo stesso tempo.

We’re bringing back Vine, but in AI form — Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2025

Ma c’è una differenza sostanziale. Mentre Vine mostrava persone reali che facevano cose reali (anche stupide), Grok Imagine può creare qualsiasi cosa la propria immaginazione possa concepire. E quando diciamo qualsiasi cosa, intendiamo proprio qualsiasi cosa.

L’accesso alla funzione Imagine richiede un abbonamento a SuperGrok da 30 dollari mensili. È un prezzo premium per un servizio premium, o almeno così lo sta spacciando Musk. Al momento, solo dipendenti selezionati e alcuni influencer hanno accesso alla versione beta, ma l’azienda promette di aprire una lista d’attesa per l’accesso anticipato a ottobre.

Grok, l’AI che non ha vergogna di nulla

Grok ha già dimostrato di non avere peli sulla lingua. Questo mese il chatbot ha pubblicato una serie di post antisemiti, arrivando persino a lodare Hitler prima che i post venissero rimossi. L’azienda si è scusata, attribuendo l’errore a un bug. Ora, con la modalità piccante, Grok si prepara a una nuova ondata di controversie.