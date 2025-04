Grok Studio: l'editor per creare documenti, codice e app

Su Grok arriva una nuova funzione che sa di dejavu. Si chiama Grok Studio e permette di modificare e creare documenti e applicazioni basiche. La novità è disponibile per tutti gli utenti, sia quelli con account gratuito che a pagamento.

Today, we are releasing the first version of Grok studio, adding code execution and google drive support.

Grok Studio

Grok can now generate documents, code, reports, and browser games. Grok Studio will open your content in a separate window, allowing both you and Grok to… pic.twitter.com/lyQh06F8eP

— Grok (@grok) April 16, 2025