Grok Vision: il chatbot di xAI risponde a ciò che si inquadra

Grok ha appena ricevuto un aggiornamento che gli permette di “vedere” attraverso la fotocamera dello smartphone. Una funzionalità simile a quella offerta da Google Gemini e ChatGPT.

Grok interpreta ciò che vede con la fotocamera grazie a Grok Vision

Con Grok Vision basta puntare l’iPhone verso qualcosa e fare domande su ciò che si inquadra. Che sia un oggetto strano trovato in soffitta, un’etichetta nutrizionale o un documento incomprensibile, il sistema analizza l’immagine in tempo reale e risponde come se stesse osservando la scena insieme a noi.

E gli utenti Android? Per il momento devono arrangiarsi… Dovranno attendere ancora un po’ prima di poter provare Grok Vision. Attualmente, infatti, la funzionalità è disponibile solo sull’app iOS di Grok. Ma non bisogna disperare, siamo certi che xAI non farà aspettare troppo a lungo.

Ma non è tutto. Grok ha ricevuto anche altre due interessanti funzionalità: l’audio multilingue e la ricerca in tempo reale nella modalità vocale. Questo significa che si potrà parlare con Grok in diverse lingue e che il chatbot sarà in grado di cercare informazioni mentre si sta conversando.

Introducing Grok Vision, multilingual audio, and realtime search in Voice Mode. Available now. Grok habla español

Grok parle français

Grok Türkçe konuşuyor

グロクは日本語を話す

ग्रोक हिंदी बोलता है pic.twitter.com/lcaSyty2n5 — Ebby Amir (@ebbyamir) April 22, 2025

Attenzione però: queste funzioni sono disponibili solo per gli utenti Android abbonati al piano SuperGrok di xAI, che ha un costo di 30 dollari al mese. Un prezzo non proprio accessibile a tutti, ma che potrebbe valerne la pena per i power user.

Grok diventa sempre più intelligente

Negli ultimi tempi, Grok ha ricevuto aggiornamenti a ritmo serrato. Solo qualche settimana fa, xAI ha introdotto la memoria che permette al chatbot di ricordare i dettagli delle conversazioni precedenti. Inoltre, Grok ha ottenuto anche uno strumento simile a Canvas di ChatGPT, Grok Studio, per creare documenti e app.