Growth Marketing, con questi corsi diventerai un genio

Oltreoceano è già il lavoro del futuro, mentre da noi sta piantando ogni giorno radici sempre più solide. Quella del “Growth Hacking” – nota anche come “Growth Marketing” – è una professione che inizialmente può sembrare complessa, ma anche piuttosto remunerativa. È, infatti, una delle figure professionali fra le più pagate al mondo proprio perché difficili da trovare. A metà fra un ingegnere informatico e un esperto marketing, la sua mansione principale è quella di gestire i canali social di un'azienda scrivendo contenuti interessanti. Vuoi diventare anche tu un genio del web marketing? Muovi i primi passi in questo mondo grazie al pacchetto di corsi messo a disposizione da Domestika, la piattaforma creativa più vasta al mondo. La promozione ti permette infatti di scegliere due corsi a scelta fra una vasta selezione, al prezzo speciale di 14,90 euro.

Growth Marketing: Domestika è affidabile?

Sì: Domestika è una delle piattaforme più utilizzate al mondo da milioni di utenti. Ogni corso è realizzato e gestito da professionisti del settore. Il vantaggio è che puoi imparare a tuo ritmo e secondo i tuoi tempi, grazie alle videolezioni ad accesso illimitato che permettono di seguire il corso in qualsiasi occasione e da qualsiasi dispositivo. Lo speciale pacchetto da due corsi mette a disposizione un vasto catalogo digitale fra cui scegliere.

Alcuni esempi? Fra i più venduti c'è il corso per imparare a sfruttare il potenziale di Google e Facebook Ads, altrimenti c'è quello per sviluppare il proprio personal branding. Una competenza che non deve mancare per un Growth Hacker è il corso di Social Media Strategy, molto utile se combinato alle videolezioni dedicate al Brand Strategy per Instagram. Questo non è che soltanto un assaggio, perché le possibilità sono davvero moltissime.

Per accedere alla promozione a tempo limitato basterà collegarsi alla pagina dell'offerta e scegliere due fra i corsi più interessanti: il prezzo finale sarà soltanto di 14,90 euro, anziché 36,80! Ogni corso offre risorse extra aggiuntive, per consolidare in fretta quanto appreso, e un attestato di completamento personalizzato e firmato dall'insegnante al termine di tutte le lezioni.