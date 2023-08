Gruppo di Continuità Tecnoware: AFFARE su Amazon

Se sei un professionista che dipende dai dispositivi elettronici per il suo lavoro, non puoi permetterti di correre il rischio di interruzioni improvvise e dannose. Ecco perché dovresti cogliere al volo l’opportunità di acquistare il gruppo di continuità Tecnoware UPS ERA PLUS 900, che attualmente è in vendita su Amazon con uno sconto incredibile del 39%. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 41,99 euro. Le scorte a disposizione sono limitate.

Gruppo di Continuità Tecnoware: un’occasione da prendere al volo

Questo gruppo di continuità offre una protezione senza compromessi. Non importa se si tratta di black out, sbalzi di tensione o interferenze elettromagnetiche, il Tecnoware UPS ERA PLUS 900 è pronto a mantenere i tuoi dispositivi al sicuro. Con un’autonomia che raggiunge fino a 13 minuti per un PC o addirittura 50 minuti per modem router (potenza 900 VA), avrai il tempo necessario per salvare il tuo lavoro e spegnere i dispositivi in modo sicuro.

Questo UPS è la soluzione ideale per proteggere i dispositivi essenziali che usi ogni giorno. Dalle apparecchiature PC Windows, DVR e sistemi di videosorveglianza, ai modem WiFi ADSL/Fibra e ai registratori di cassa, il Tecnoware UPS ERA PLUS 900 ha coperto tutto. Tuttavia, ricorda che è sconsigliato l’uso con apparecchi dotati di alimentatore con PFC attivo come server, PC da gaming, console videogiochi e workstation. Per questi dispositivi, ti consigliamo di dare un’occhiata alla linea EXA Plus di Tecnoware.

Grazie alla tecnologia AVR Plus di Tecnoware, questo gruppo di continuità mantiene costantemente la tensione in uscita stabilizzata, proteggendo i tuoi dispositivi da fluttuazioni di rete e riducendo i rischi di sovraccarico, corto circuito o surriscaldamento.

L’installazione del Tecnoware UPS ERA PLUS 900 è una passeggiata. In meno di 3 minuti e senza la necessità di un tecnico, sarai pronto a godere della protezione affidabile offerta da questo dispositivo. Le sue dimensioni compatte (10 x P 28 x H 14 cm) lo rendono adatto a qualsiasi spazio, sia domestico che lavorativo, e la sua silenziosità garantisce che non ci saranno rumori o fruscii fastidiosi da sopportare.

Non lasciare che black out e sbalzi di tensione danneggino i tuoi dispositivi e influiscano sul tuo lavoro. Approfitta di questo incredibile affare su Amazon e acquista subito il gruppo di continuità Tecnoware UPS ERA PLUS 900 con il 39% di sconto. La protezione dei tuoi dispositivi non è mai stata così conveniente ed essenziale. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 41,99 euro. Mi raccomando, non perdere altro tempo, le scorte a disposizione si stanno per esaurire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.