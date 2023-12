GTA 5 per PS5 in sconto: giocalo, aspettando GTA 6

Rockstar Games ha pubblicato oggi il primo trailer ufficiale di GTA 6, ma ci sarà da attendere molto prima di poter respirare le atmosfere di Vice City nella sua nuova versione next-gen. Per ingannare l’attesa, possiamo rigiocare GTA 5, di cui segnaliamo la versione PS5 in forte sconto su Amazon.

GTA 5 (PS5) in offerta per celebrare il trailer di GTA 6

Si tratta di un’edizione migliorata e ottimizzata per la console Sony rispetto a quella originale con ritocchi al comparo grafico, tempi di caricamento praticamente azzerati, supporto a tutte le caratteristiche avanzate del controller DualSense e audio 3D. La campagna principale da affrontare in singolo, con i suoi tre protagonisti (Michael De Santa, Trevor Philips e Franklin Clinton), non cambia. Vale lo stesso per le tante modalità multiplayer di Grand Theft Auto Online. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

È il prezzo minimo storico di 25,98 euro per la versione PS5 di GTA 5. Amazon ha dunque scelto di tendere una mano a tutti coloro che vogliono rivivere l’avventura nel suo formato next-gen, mentre affrontano la lunga attesa per l’uscita di GTA 6, fissata per il 2025. Lo sconto è applicato in automatico, non servono coupon né codici promozionali.

Si tratta della copia fisica, venduta e spedita direttamente dall’e-commerce. Chi effettua subito l’ordine lo riceverà direttamente a casa già entro domani, con la consegna gratuita se in possesso di un abbonamento Prime. Sei pronto per le strade di Los Santos e Blaine County? Uscito in origine nel 2013 su PlayStation 3 e Xbox 360, Grand Theft Auto V è un titolo ancora oggi entusiasmante da giocare, grazie al suo gameplay vario e alla profondità della storia raccontata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.