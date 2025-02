GTA 6: Kotaku ha svelato la data di uscita?

Con un titolo un po’ clickbait (“Praticamente, sappiamo quando uscirà GTA 6”), Kotaku ha pubblicato nei giorni scorsi un interessante articolo in merito alla data di uscita non ancora confermata per, appunto, GTA 6. Niente di ufficiale, va messo subito nero su bianco, ma la teoria formulata dalla redazione del sito potrebbe essere fondata.

È questa la data di uscita di GTA 6?

Stando all’ipotesi, il gioco AAA più atteso dell’anno potrebbe arrivare su PS5 e Xbox Series X/S il 28 ottobre 2025. Una possibilità in linea con quanto già anticipato dal produttore Take-Two Interactive.

Il primo fattore a supporto della teoria è quello legato allo storico dei giochi sviluppati da Rockstar Games. Sono tanti quelli importanti usciti proprio in quelle settimane: GTA 2 nel 1999, GTA 3 nel 2001, il capitolo Vice City nel 2022, Red Dead Redemption 2 nel 2018, ma anche Manhunt 2 nel 2007.

C’è poi da considerare il debutto di Borderlands 4 (realizzato da 2K Games e Gearbox), fissato dallo stesso publisher Take-Two per il 23 settembre. Difficilmente andrà a scontrarsi con GTA 6, facendo parte dello stesso catalogo. È dunque probabile assistere a lanci distanziati di almeno un mese. E novembre è, di norma, dominato dalla new entry della serie Call of Duty. L’esordio a dicembre potrebbe non essere la migliore delle scelte, troppo a ridosso delle festività. Rimane quindi libero ottobre.

Come anticipato, è tutto da prendere con le pinze, in attesa di un annuncio ufficiale. Di fatto, da quel primo trailer pubblicato a fine 2023 (visibile qui sopra), tutto tace. Non sono state diffuse nuove informazioni, né screenshot o altro materiale promozionale. I tempi sembrano ormai maturi. Se c’è una cosa che Rockstar Games ha sempre dimostrato di saper fare bene è promuovere i propri titoli, scegliendo le giuste tempistiche, lasciando montare l’hype e sganciando poi le proprie bombe al momento più opportuno. A questo scopo, anche il silenzio è funzionale.