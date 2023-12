Guarda Berlino e MasterChef, insieme, con questa offerta

La serie TV del momento e il cooking show per eccellenza, insieme, con l’offerta Intrattenimento Plus di Sky. Oggi esce Berlino, lo spin-off de La Casa di Carta incentrato sulle avventure di uno dei suoi protagonisti più amati. Inoltre, la nuova edizione di MasterChef sta per entrare nel vivo. Puoi guardare tutti gli episodi e tutte le puntate, al prezzo mensile di soli 19,90 euro per 18 mesi, invece di 30,00 euro come da listino. Oppure, in prova per 30 giorni a 9,90 euro senza rinnovo automatico.

L’offerta con Berlino e MasterChef: guardali subito

Berlino è di fatto un prequel per La Casa di Carta. Il suo protagonista, il più grande ladro d’Europa, è impegnato per mettere a segno un colpo destinato a passare alla storia. Gli otto episodi, ognuno dalla durata pari a circa 50 minuti, sono già tutti disponibili. Qui sotto la sinossi il trailer ufficiale.

Nel suo periodo d’oro, Berlino si ritrova a Parigi con una banda per una delle sue rapine più ambiziose: rubare gioielli per un valore di 44 milioni di euro in una sola notte.

Per quanto riguarda MasterChef, lo show non ha certo bisogno di presentazioni. Giunto alla sua tredicesima edizione italiana, vede come sempre il trio di severi giudici composto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli assaggiare e criticare i piatti preparati dai concorrenti in gara, attraverso una serie di prove e test ai fornelli (e non solo).

Grazie all’offerta Intrattenimento Plus di Sky si ha dunque accesso a tutti i contenuti di Sky TV e a quelli di Netflix. Tutto questo, va ricordato, al prezzo mensile di soli 19,90 euro invece di 30,00 euro, per 18 mesi. Visitando la pagina dedicata alla promozione c’è anche la possibilità di provarli per 30 giorni a 9,90 euro senza rinnovo automatico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.