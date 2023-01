La pendrive Kingston da 128 GB: guarda che prezzo

Tanto spazio e velocità elevata per la pendrive da 128 GB della linea Kingston DataTraveler Exodia, in vendita oggi su eBay a un prezzo davvero interessante. Progettata per archiviare i file in modo sicuro, può tornare utile sia per il backup dei contenuti sia per averli sempre con sé. Nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di design, come testimonia la presenza dell’anello portachiavi e del cappuccio protettivo.

Kingston DataTraveler Exodia, la pendrive definitiva

Il funzionamento si basa sullo standard USB 3.2 di ultima generazione, così da ridurre al minimo le attese durante le operazioni di lettura e scrittura. Le dimensioni sono davvero compatte: solo 67x21x10 millimetri con un peso che si attesta a 11 grammi. Se hai bisogno di conoscere altri dettagli, li trovi tutti nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie all’offerta in corso, hai la possibilità di acquistare la pendrive USB 3.2 da 128 GB della linea Kingston DataTraveler Exodia al prezzo di soli 13,50 euro. Si tratta di un vero affare, considerando le sue caratteristiche.

Segnaliamo infine la spedizione gratis e la consegna a domicilio in pochi giorni: se la ordini subito, presto sarà da te. A proporla è un venditore italiano con migliaia di feedback positivi già ricevuti dai clienti sulla piattaforma.

