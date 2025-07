Guarda film, lavora online e naviga protetto: PIA ti segue ovunque a meno di 2€

Viviamo in un mondo sempre connesso: bar con Wi-Fi gratuito, aeroporti, hotel, coworking o biblioteche digitali. Ma ogni connessione aperta è anche una possibile porta d’accesso per chi vuole intercettare i tuoi dati. Come tutelarsi in modo semplice, efficace e conveniente? La risposta è Private Internet Access (PIA): una VPN leggera, veloce e affidabile, che protegge la tua attività online ovunque ti trovi – e a un prezzo sorprendente, meno di 2 euro al mese.

Massima privacy. Massima libertà.

Immagina questo scenario: sei in viaggio per lavoro, ti trovi in un bar con Wi-Fi pubblico e vuoi accedere al tuo home banking, inviare documenti sensibili o semplicemente guardare una puntata della tua serie preferita disponibile solo sul catalogo italiano di una piattaforma di streaming.

Senza una protezione adeguata, i tuoi dati – password, coordinate bancarie, cronologia – possono diventare bersaglio di chi sfrutta le reti pubbliche per intercettare le connessioni. Ma con PIA VPN tutto cambia: ogni connessione diventa sicura, privata e protetta. Quando attivi la VPN, il traffico dati viene criptato e la tua posizione viene mascherata, come se navigassi da un altro luogo del mondo. In questo modo:

Nessuno può spiare cosa fai online

I siti non possono tracciarti

Puoi accedere liberamente ai contenuti anche se bloccati nella tua area geografica

Una delle grandi comodità di PIA è che può essere utilizzata su fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Questo significa che puoi proteggere:

Il tuo smartphone e il tuo laptop

Il tablet dei tuoi figli

Il router di casa

Un eventuale hotspot portatile per i viaggi

PIA è compatibile con Windows, macOS, Android, iOS, Linux e offre anche estensioni per browser, così puoi scegliere una protezione completa o solo durante la navigazione. Con la promozione attiva, puoi ottenere 26 mesi di protezione completa (2 anni + 2 mesi gratis) a soli 1,99€ al mese.