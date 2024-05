Guarda film e serie TV da ogni parte del mondo con l'accesso VPN ai contenuti geobloccati

Le piattaforme che propongono film, serie TV, show ed eventi sportivi sono solite applicare il blocco geografico dello streaming, rendendo disponibili cataloghi specifici in ogni paese. Ad esempio, sapevi che dall’Italia è impossibile accedere a una parte dei contenuti raggiungibili invece da altri territori (e viceversa)? Con una soluzione come PrivateVPN, oggi in offerta con uno sconto dell’85% sul prezzo di listino, è possibile superare l’ostacolo e liberarsi di qualsiasi limitazione.

Guarda tutti i contenuti in streaming con una VPN

È disponibile a soli 2,08 euro al mese scegliendo l’abbonamento annuale, il più conveniente. Si tratta di una Virtual Private Network distribuita a livello globale, composta da più di 200 server situati in 63 stati nel mondo, tra America, Asia, Sud America, Europa, Oceania e Africa. Quelli degli Stati Uniti, ad esempio, sono oltre una decina. Connettendosi a uno di questi, si otterrà immediatamente un indirizzo IP geolocalizzato così da poter navigare come se ci si trovasse fisicamente nell’area. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla pagina dedicata.

Tra gli altri vantaggi inclusi nella sottoscrizione a PrivateVPN ci sono, quelle relative alla tutela della privacy e dell’anonimato online. L’impiego di una crittografia di grado militare garantisce la protezione dalla sorveglianza dei governi e dagli attacchi dei cybercriminali intenzionati ad allungare le mani sui dati personali. E non c’è alcun compromesso da accettare in termini di velocità.

Ricapitolando, se stai cercando il modo migliore e più efficace per guardare film, serie TV, show ed eventi sportivi da tutto il mondo (sia dalle piattaforme premium che su quelle gratuite), PrivateVPN è la soluzione che fa per te. E, oggi, puoi approfittare di uno sconto fino all’85% per un risparmio senza precedenti.