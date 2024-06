Euro 2024, Spagna-Croazia: come vederla in streaming dall'estero

Sabato 15 giugno, alle ore 18:00, Spagna e Croazia si affronteranno nell’incontro valido per la prima giornata della fase a gironi del Gruppo B di Euro 2024. Il match sarà trasmesso in diretta TV su Rai 2 e Sky Sport Uno, in streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.

E all’estero? Le persone che si trovano in vacanza fuori dall’Italia dovranno affidarsi a una VPN per guardare la partita. L’utilizzo di questo servizio si rende necessario a causa del blocco geografico imposto dal provider dei servizi di rete ai contenuti trasmessi dalle piattaforme streaming. Per velocità di connessione e sicurezza, una delle migliori VPN del settore è NordVPN, in queste ore in offerta fino al 69% di sconto e 20 GB di dati eSIM gratis per l’app Saily.

Come vedere Spagna-Croazia di Euro 2024 in streaming dall’estero

La visione della partita di Euro 2024 tra Spagna e Croazia in streaming dall’estero richiede l’attivazione di una VPN. Una volta sottoscritta l’offerta, occorre scaricare l’app del servizio e connettersi a un server VPN situato in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese. In questo modo si sbloccherà da subito la visione dei contenuti di tutte le piattaforme streaming, tra cui appunto RaiPlay, Sky Go e NOW.

L’ultima volta che Spagna e Croazia si sono affrontate è stato in occasione della finale di Nations League 2023: dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, la Nazionale iberica si è imposta ai calci di rigori con il risultato finale di 5-4 (decisivo il penalty di Carvajal, che da poco ha festeggiato la vittoria in Champions League con la maglia del Real Madrid).

Tornando alla visione dell’incontro se si è all’estero, il consiglio è di puntare su una VPN premium che offra una connessione veloce e una sicurezza totale. Tra i migliori servizi in questo senso vi è NordVPN, che con l’ultima offerta in corso propone piani della durata di due anni a partire da 3,99 euro al mese, con una garanzia di rimborso di 30 giorni.