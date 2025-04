La VPN ti costa come un caffè al mese (sconto 90% e mesi gratis)

Ti segnaliamo l’offerta speciale di PrivadoVPN che, in questo momento, ti permette di attivare l’abbonamento biennale al servizio con una spesa mensile davvero ridotta al minimo: costa come un caffè al bancone del bar, anzi meno. A un prezzo di soli 1,11 euro hai pieno accesso a tutte le funzionalità del pacchetto che includono non solo la Virtual Private Network globale, ma anche il blocco degli annunci pubblicitari e molto altro ancora.

PrivadoVPN a 1,11 euro/mese: la VPN giusta per te

La puoi configurare su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea (smartphone, tablet, computer e così via), in modo da applicare una crittografia AES a 256 bit sia al traffico dati in uscita che a quello in entrata, proteggendo così ogni dettaglio trasmesso e ricevuto, compresi quelli relativi agli account privati e ai metodi di pagamento. E puoi navigare attraverso indirizzi IP localizzati nei territori che preferisci, così da aggirare i blocchi geografici e le censure. Il totale rispetto della privacy è garantito dalla rigorosa politica zero log per assicurare che nessuna informazioni a proposito dell’utente verrà mai monitorata, archiviata o condivisa. Scopri di più sulla pagina dedicata.

L’abbonamento biennale a PrivadoVPN è disponibile in questo momento con uno sconto del 90% e 3 mesi gratis. C’è anche la garanzia di rimborso che, per i 30 giorni successivi alla sottoscrizione, ti permetterà di recuperare interamente la cifra spesa se il servizio non soddisferà le tue aspettative.

Inoltre, se lo desideri, puoi aggiungere l’antivirus con una piccola spesa aggiuntiva, tenendo così lontano il codice dannoso dei malware: scopri di più sul sito ufficiale. Segnaliamo che la promozione è in scadenza, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne subito, per non lasciarti sfuggire l’occasione.