Via agli Europei di calcio: come vedere le partite in streaming dall'estero

Prendono il via gli Europei di calcio: da oggi e fino al prossimo 14 di luglio, infatti, tutte le principali nazionali europee scenderanno in campo per tentare di conquistare il titolo. L’Italia proverà a bissare il successo ottenuto nel 2021. I match saranno trasmessi dalla Rai e da Sky.

Per guardare Euro 2024 in streaming è possibile collegarsi a Rai Play oppure a Sky Go (per gli abbonati Sky) e NOW (attivando il Pass Sport). Da notare, invece, che per chi si trova fuori dall’Italia basta un piccolo trucco per guardare le partite con le emittenti e il commento in italiano.

Ricorrendo a una VPN, infatti, è possibile scegliere un server italiano per avviare la connessione. In questo modo, è possibile aggirare il blocco all’accesso applicato dalle piattaforme di streaming a chi si trova all’estero.

La VPN da utilizzare è NordVPN. Si tratta della migliore VPN sul mercato che può contare anche su un’infrastruttura di rete ottimizzata per lo streaming oltre che su di un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. Con l’offerta in corso, NordVPN ora costa 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia Soddisfatti o Rimborsati.

Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

Euro 2024: come vedere le partite in streaming dall’estero

Le partite di Euro 2024 saranno trasmesse in streaming da:

Sky, con Sky Go per gli abbonati Sky e NOW con Pass Sport; Sky trasmetterà tutte le partite

, con Sky Go per gli abbonati Sky e NOW con Pass Sport; Sky trasmetterà tutte le partite Rai con RaiPlay; la televisione di Stato trasmetterà una selezione delle migliori partite oltre che tutte le partite dell’Italia

