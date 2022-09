Guarda Fiorentina-Juventus in streaming

Fiorentina-Juventus non è mai stata una partita banale e mai lo sarà, neanche quando non c’è nulla di particolarmente importante in ballo.

Non è un mistero la forte antipatia provata dalla tifoseria viola verso la squadra bianconera. Nel 1990, quando Roberto Baggio passò alla Juventus, ci fu quasi una rivoluzione cittadina nel tentativo di impedirlo. Anche i più recenti passaggi di Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic non sono andati giù ai tifosi.

Ma come arrivano le due squadre al match? Il turno infrasettimanale è costato caro alla Fiorentina, sconfitta di misura a Udine.

L’attenuante è la stanchezza mentale e fisica manifestata da diversi calciatori che, a differenza di quelli dell’Udinese, in una settimana hanno disputato una partita in più (Twente-Fiorentina in Conference League).

La Juve, invece, pur senza incantare e con qualche difficoltà inaspettata, ha battuto in casa lo Spezia per 2-0. La squadra, però, ha fatto fatica a costruire gioco, sbagliando troppo.

Le premesse per assistere a una bella partita ci sono tutte. Dove vederla? Su DAZN.

Fiorentina-Juventus in diretta streaming su DAZN

L’Artemio Franchi sarà sicuramente gremito di tifosi viola, ma non mancheranno anche quelli di fede bianconera.

Fiorentina-Juventus è in programma sabato 03 settembre alle ore 15.00. Il clima, oltre che sugli spalti, potrebbe essere rovente dal punto di vista climatico anche in campo considerato l’orario.

Tutti coloro che non potranno assistere dal vivo al match, possono farlo in diretta streaming su DAZN. Naturalmente, bisogna abbonarsi.

Per farlo, basta entrare in questa pagina e scegliere il profilo di abbonamento desiderato. Si può optare tra l’abbonamento Standard, il cui costo è di 29,99 euro al mese, e l’abbonamento Plus, che costa invece 39,99 euro al mese.

Oltre alla partita tra Fiorentina e Juventus, i nuovi abbonati potranno seguire tutti gli altri match di Serie A.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.