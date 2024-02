Guarda Griselda su Netflix grazie alla super promo Sky

Griselda è la serie evento di queste settimane in onda su Netflix. Un’interpretazione magistrale di Sofia Vergara nei panni della boss colombiana della cocaina Griselda Blanco ha permesso alla serie di salire in vetta a tutte le classifiche. E quale migliore occasione di riattivare Netflix se non con la super promo Sky di queste ore, grazie alla quale è possibile attivare il piano Intrattenimento plus – Sky TV e Netflix insieme – a soli 14,99 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro? L’attivazione di Intrattenimento plus al prezzo speciale di 14,99 euro è disponibile tramite questa pagina.

Guardare la serie Netflix Griselda con Intrattenimento plus di Sky

Intrattenimento plus è il piano migliore in termini di qualità e numero di contenuti presente oggi sul mercato. Oltre all’intero catalogo di Netflix, offre l’accesso all’intera programmazione di Sky TV, con le serie TV e gli show originali di Sky.

Tra le uscite di febbraio e le novità delle ultime settimane, segnaliamo la nuova serie Un amore, con protagonisti Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, la quarta stagione di True Detective, e il terzo e ultimo capitolo di Warrior. Intanto, a marzo ci sarà il debutto della nuova edizione di Pechino Express, con Costantino della Gherardesca confermato come conduttore.

Per guardare Griselda in streaming su Netflix attiva il piano Intrattenimento plus tramite la pagina della super promo Sky, così da risparmiare 15 euro ogni mese per 18 mesi sul prezzo di listino di 30 euro. L’attivazione avviene online e tramite l’app Sky Go la visione dei contenuti di Sky TV e Netflix è immediata.

