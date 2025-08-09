 Guarda i tuoi contenuti preferiti anche in vacanza senza limitazioni
Al di fuori dell'Italia numerosi contenuti non sono più accessibili a causa delle restrizioni geografiche: ecco come risolvere.
Al di fuori dell'Italia numerosi contenuti non sono più accessibili a causa delle restrizioni geografiche: ecco come risolvere.

Quando si va in vacanza all’estero, che sia in Europa o in un Paese extra-Ue, uno dei problemi in cui ci si imbatte maggiormente è il blocco geografico. In poche parole, quando si prova a guardare un contenuto in streaming fuori dall’Italia, quasi sempre si è impossibilitati a causa delle restrizioni applicate dai provider di rete.

Può ad esempio capitare se si vuole recuperare la replica di un programma trasmesso in televisione un giorno prima, oppure quando si vuole guardare un evento in diretta, oppure ancora quando si ha il desiderio di vedere uno o più episodi della propria serie tv preferita. Insomma, è un problema.

Come si risolve? Con l’attivazione di una VPN, il servizio di rete privata virtuale che permette di simulare una connessione dall’Italia facendo così decadere in automatico il blocco geografico. Una delle migliori offerte attualmente disponibili è quella di PrivadoVPN, disponibile a 1,11 euro al mese per 24 mesi con 3 mesi aggiuntivi gratuiti.

privadovpn offerta 1,11 euro al mese

Guida rapida alla visione dei contenuti in streaming all’estero senza limitazioni con una VPN

Dopo aver completato la sottoscrizione di un servizio VPN, ecco come procedere:

  • Scaricare l’app VPN sul dispositivo da cui si intende guardare il contenuto streaming.
  • Effettuare l’accesso con le credenziali inserite in fase di registrazione.
  • Entrare nella sezione dove vi è la lista completa dei server VPN.
  • Connettersi a un server VPN situato in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese.
  • Attendere che la connessione sia attiva.
  • Collegarsi al contenuto streaming e godersi la visione.

L’attuale offerta del fornitore PrivadoVPN, grazie alla quale è possibile ottenere uno sconto del 90% sul piano della durata di due anni più tre mesi extra di servizio in regalo, è valida per un periodo di tempo limitato. Inclusa nella promozione una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 ago 2025

Federico Pisanu
9 ago 2025
